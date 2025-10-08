Путин прибыл в Таджикистан для участия в двух саммитах

Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе с трехдневным визитом. У трапа самолета его встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Видео из воздушной гавани опубликовала пресс-служба Кремля.

На кадрах видно, что лидеры двух стран идут по красной ковровой дорожке и беседуют.

В Таджикистане Путин останется на три дня. Он примет участие в заседании Совета глав государств — участников СНГ, а также в саммите «Россия — Центральная Азия».

Помощник президента России по иностранным делам Павел Ушаков ранее рассказал, что в ходе визита в Таджикистан Путин проведет ряд встреч.

Он не исключил, что среди них окажется и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Кроме того, президент России пригласит руководителей стран СНГ на традиционную встречу в Санкт-Петербурге.