Сенатор Никонорова выразила уверенность в эффективности визита Уиткоффа в Россию

Приезд специального посланника Белого дома Стивена Уиткоффа окажет позитивное воздействие на двусторонний диалог. Таким мнением поделилась представитель международного комитета Совета Федерации Наталья Никонорова в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

По ее словам, Кремль традиционно высказывается осторожно относительно итогов общения, однако достигнутые ранее договоренности свидетельствуют о прогрессе.

«Те заявления, которые мы уже услышали от пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, что Штаты продолжают посреднические усилия и всегда любой прямой контакт при визите Уиткоффа заканчивается определенным результатом», — заявила парламентарий.

Никонорова подтвердила, что полезные шаги возникают именно во время прямого контакта дипломатов, а не через публичные обращения и ультиматумы.