Путин заявил о весомом вкладе граждан Таджикистана в экономику России

Путин: более 1 млн граждан Таджикистана вносят весомый вклад в экономику России

На территории России живут и работают около миллиона граждан Таджикистана, они вносят весомый вклад в экономику страны. Об этом в ходе встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, они заняты в самых разных отраслях.

«Помогают развивать жилищно-коммунальную, строительную и транспортную сферы, а также логистику», — сказал глава государства.

Путин добавил, что власти России стараются обеспечить гражданам Таджикистана достойные условия труда и социальной защиты на территории страны.

В ходе встречи в четверг Путин и Рахмон подписали соглашение о развитии трудовой миграции между странами.

Днем ранее российский лидер прибыл в Таджикистан для участия в двух саммитах — заседании Совета глав государств — участников СНГ и «Россия — Центральная Азия».