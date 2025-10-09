Россия и Таджикистан подписали договоры о развитии трудовой миграции

Российский лидер Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписали договоры о развитии трудовой миграции между странами. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Путина, на сегодняшний день в России живут и трудятся около миллиона граждан Таджикистана, которые вносят значительный вклад в развитие российской экономики.

«Они заняты в самых разных отраслях, особенно таких динамично развивающихся, как строительная и жилищно-коммунальная сферы, транспорт, логистика», — отметил глава государства.

Рахмон во время встречи добавил, что миграционное сотрудничество между Таджикистаном и России продолжает продвигаться в конструктивном русле.

Переговоры лидеров двух государств прошли во Дворце Нации в Душанбе. Президенты, помимо прочего, обсудили торгово-экономические связи сторон и развитие отношений в области безопасности.