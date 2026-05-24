Путин заявил о роли стран Африки в международной повестке

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

По словам главы государства, этот праздник является символом победы народов континента над колониализмом и их стремления к свободе и процветанию.

«Страны Африки достигли впечатляющих успехов в экономической и социальной областях, играют все более значимую роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — указал Путин.

Президент отметил, что Россию и африканские государства объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, в основе которого будет равенство.

Российский лидер добавил, что будет рад видеть африканских лидеров в Москве в октябре на третьем саммите «Россия — Африка».

Ранее стало известно, что Африку назвали будущим туристическим хитом. Российские туристы стали все чаще выбирать это направление.