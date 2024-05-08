Путин заявил о планах дальнейшего углубления сотрудничества стран ЕАЭС | 360°

Мир 08 мая 2024, 19:22 Путин заявил о планах дальнейшего углубления сотрудничества стран ЕАЭС РИА «Новости»

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Страны — участницы ЕАЭС, продолжая действовать слаженно и сообща, смогут добиться весомых результатов, заявил президент России Владимир Путин. О перспективах развития объединения он высказался на заседании высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, сообщило РИА «Новости».

«Уверен, действуя и далее сообща и слаженно, мы добьемся новых весомых результатов в развитии Евразийского союза и всех наших государств», — подчеркнул глава государства.

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Он также обратил внимание на решение лидеров ЕАЭС продолжать углубление интеграционного сотрудничества. К такому единому мнению стороны пришли на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.

На этой встрече, по словам Путина, состоялся обмен мнениями по актуальным темам работы объединения.

«Приняли решения, касающиеся дальнейшего углубления интеграционного сотрудничества», — заключил президент.