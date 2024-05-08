Совокупный ВВП стран ЕАЭС за 10 лет вырос до  2,5 триллиона долларов | 360°

Мир 08 мая 2024, 17:38 Совокупный ВВП стран ЕАЭС за 10 лет вырос до 2,5 триллиона долларов Путин: за 10 лет совокупный ВВП стран ЕАЭС вырос с 1,6 до 2,5 трлн долларов РИА «Новости»

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Совокупный внутренний валовый продукт стран — участниц Евразийского экономического союза за 10 лет вырос с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Такие данные президент России Владимир Путин привел на саммите ЕАЭС в Москве, сообщило РИА «Новости».

«Экономические показатели говорят сами за себя», — подчеркнул он, говоря об эффективности взаимодействия в рамках объединения.

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За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского союза, по его словам, увеличился с 1,6 до 2,5 триллионов долларов.

Показал рост и товарооборот с третьими странами, заметил Путин. Этот показатель поднялся на 60% — с 579 до 923 миллиардов долларов.

По оценке главы государства, Евразийский союз сейчас — эффективная и динамичная интеграционная структура, работу которой помогает наращивать объемы торговли и инвестиционных обменов, а также увеличивать деловые контакты.