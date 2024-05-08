Путин назвал одно из главных направлений повестки ЕАЭС | 360°

08 мая 2024, 19:01
Путин назвал одно из главных направлений повестки ЕАЭС
Путин: цифровизация стала одним из главных направлений повестки ЕАЭС
Россия задействовала по линии ЕАЭС самые современные технические средства. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
«Цифровизация стала одним из приоритетом интеграционной повестки. Для отслеживания контроля и безопасности грузоперевозок внедряются электронные товаро-сопроводительные документы и другие цифровые решения», — отметил он.
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По словам Путина, развитию цифровизации поспособствует взаимное признание электронных подписей в странах ЕАЭС. Также глава государства заявил, что сделать бизнес-процессы еще более быстрыми и удобными для предпринимателей поможет взаимное признание используемых в странах ЕАЭС электронных подписей.
Президент России напомнил, что ЕАЭС помогает обеспечить стабильное, устойчивое экономическое развитие государств пятерки и всего евразийского региона.
Россия
Владимир Путин
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