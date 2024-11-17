Песков назвал предсказуемой проверку на жучки подарка Трампу от Путина

Песков: в Кремле знали о проверке на жучки мяча, подаренного Путиным Трампу

Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com
Фото: Kremlin Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кремль не удивило решение Белого дома проверить на жучки мяч, который президент Владимир Путин подарил избранному американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Путин вручил подарок Трампу в 2018 году на пресс-конференции лидеров в Хельсинки. Мяч «очень внимательно» изучила Секретная служба США, отметил Песков.

«Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет», — подчеркнул он.

Американские специалисты обследовали мяч и нашли в нем чип. Его установили производители в ходе маркетинговой кампании, и он не делал спортивный снаряд шпионским устройством. В Секретной службе объяснили, что все подарки президенту проходят стандартную процедуру проверки.

Ранее Песков не исключил, что Россия после прихода Трампа к власти сможет восстановить диалог с США. Республиканец во время предвыборной кампании делал многообещающие заявления, рассказал представитель Кремля.

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