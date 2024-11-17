Песков назвал предсказуемой проверку на жучки подарка Трампу от Путина

Песков: в Кремле знали о проверке на жучки мяча, подаренного Путиным Трампу

Кремль не удивило решение Белого дома проверить на жучки мяч, который президент Владимир Путин подарил избранному американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» .

Путин вручил подарок Трампу в 2018 году на пресс-конференции лидеров в Хельсинки. Мяч «очень внимательно» изучила Секретная служба США, отметил Песков.

«Не первый год на тот момент уже работали с американцами. И знали, что так и будет», — подчеркнул он.

Американские специалисты обследовали мяч и нашли в нем чип. Его установили производители в ходе маркетинговой кампании, и он не делал спортивный снаряд шпионским устройством. В Секретной службе объяснили, что все подарки президенту проходят стандартную процедуру проверки.

Ранее Песков не исключил, что Россия после прихода Трампа к власти сможет восстановить диалог с США. Республиканец во время предвыборной кампании делал многообещающие заявления, рассказал представитель Кремля.