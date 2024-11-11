Песков ответил на вопрос о возможности контактов Путина и Трампа

Песков заявил, что в планах нет контактов Путина и Трампа

Президент Владимир Путин и новоизбранный американский лидер Дональд Трамп пока не планировали встреч или телефонных разговоров. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков .

«Хочу переадресовать к словам президента, сказанным на Валдае, пока каких-то конкретных планов нет, поэтому здесь пока нечего добавить», — сказал Песков.

Накануне газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила о том, что вскоре после своей победы на выборах Трамп якобы провел телефонный разговор с Путиным.

Ранее петербуржская IT-компания подала заявку на регистрацию бренда «Трамповка». Под данной торговой маркой авторы заявки будут выпускать водку, иные напитки и продукты питания.