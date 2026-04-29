Путин заявил, что Россия и Конго развивают сотрудничество

У России и Республики Конго есть большой потенциал для укрепления сотрудничества в различных областях, включая логистику и сельское хозяйство. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на встрече с конголезским лидером Дени Сассу-Нгессо.

«У нас хорошие перспективы развития наших отношений. Причем по разным направлениям. Что касается экономики, то это энергетика, логистика, сельское хозяйство», — сказал Путин.

Российские компании хотят работать в Конго, отметил президент. Причина — стабильная внутренняя политика страны. Это открывает бизнесу новые возможности.

Сассу-Нгессо прибыл с государственным визитом в Москву 28 апреля. В аэропорту почетного гостя встретил вице-премьер Александр Новак. На встрече Путин и Сассу-Нгессо обменяются мнениями по важным вопросам и обсудят перспективы сотрудничества. Африканский лидер приехал в Россию вскоре после своей инаугурации.