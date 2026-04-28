Президент Конго прибыл в Россию с государственным визитом

Президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо прибыл с государственным визитом в Москву. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В аэропорту почетного гостя встречает вице-премьер Александр Новак. Встреча с президентом Владимиром Путиным состоится завтра. Главы государств обменяются мнениями по актуальным вопросам и обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества.

Сассу-Нгессо бессменно возглавляет Конго с 1997 года, до этого также был главой государства с 1979 по 1992 годы. В прошлый раз он приезжал в Москву на празднование 80-летия Победы, а с Путиным встречался в сентябре в Пекине. На той встрече российский лидер назвал республику надежным, проверенным временем другом и партнером.

В годы Второй мировой войны Браззавиль был одним из центров объединения «Сражающаяся Франция» во главе с Шарлем де Голлем.