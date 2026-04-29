В Кремле началась церемония встречи президента Конго Сассу-Нгессо с Путиным

В Кремле началась церемония официальной встречи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо с президентом России Владимиром Путиным. Африканский лидер прибыл в Москву с государственным визитом.

Как сообщили в Кремле, торжественная церемония проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. После приветствия состоялось представление официальных делегаций двух стран.

Затем лидеры России и Конго приступили к переговорам в узком составе. Позднее общение продолжится в расширенном формате.

Дени Сассу-Нгессо прибыл в Россию вскоре после своей инаугурации. В ходе визита стороны обсудят двустороннее сотрудничество, а также актуальные международные вопросы.

Президент Конго прибыл с государственным визитом в Москву накануне. В аэропорту почетного гостя встречает вице-премьер Александр Новак.