Путин выступит перед участниками БРИКС

Матвиенко: Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин выступит с речью на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она назвала форум значимым мероприятием, важность которого подчеркивает присутствие на нем главы государства.

Конференция состоится 11-12 июля в Таврическом дворце. Главной темой форума станет роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Ранее о планах Путина посетить Парламентский форум БРИКС в Санкт-Петербурге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Следующий саммит БРИКС состоится осенью в Казани. На форум приедут представители разных стран, в том числе премьер Индии Нарендра Моди.

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