Путин выступит перед участниками БРИКС
Матвиенко: Путин примет участие в парламентском форуме БРИКС
Президент Владимир Путин выступит с речью на парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Она назвала форум значимым мероприятием, важность которого подчеркивает присутствие на нем главы государства.
Конференция состоится 11-12 июля в Таврическом дворце. Главной темой форума станет роль парламентов в укреплении многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности, сообщили в пресс-службе Совета Федерации.
Ранее о планах Путина посетить Парламентский форум БРИКС в Санкт-Петербурге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Следующий саммит БРИКС состоится осенью в Казани. На форум приедут представители разных стран, в том числе премьер Индии Нарендра Моди.