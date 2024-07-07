Путин примет участие в Парламентском форуме БРИКС

Путин на следующей неделе планирует принять участие в Парламентском форуме БРИКС

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в Парламентском форуме БРИКС. О планах главы государства рассказали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, президент проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности и членами правительства, пообщается с финалистами конкурса «Это у нас семейное» и встретит в Кремле премьер-министра Индии Нарендру Моди, который прибудет в Москву с официальным визитом.

Моди будет находиться в России 8–9 июля. В столице состоятся российско-индийские переговоры с участием лидеров обеих стран.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что страны Запада очень пристально следят за подготовкой к предстоящему визиту Моди в Москву. Пресс-секретарь Путина объяснил, что они осознают большую значимость переговоров лидеров России и Индии.

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