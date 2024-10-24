Путин высказался про будущее российско-американских отношений

Отношения России и США после президентских выборов зависят от будущей американской администрации. Об этом президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Казани по итогам саммита БРИКС.

«Если Соединенные Штаты открыты к строительству нормальных отношений с Россией, то и мы будем делать то же самое. Не хотят — не надо. Но это — выбор за будущей администрацией», — сказал он.

Также Путин заявил, что не припомнит беседы с кандидатом на пост главы Белого дома Дональдом Трампом. Американский политик ранее заявил, что угрожал российскому президенту ударами по Москве.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года. Кандидатом от демократов стала вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис. От Республиканской партии выступил бывший американский лидер, бизнесмен Дональд Трамп.