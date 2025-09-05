Путин выразил готовность к прямым контактам с Зеленским

Президент Владимир Путин заявил, что не видит большого смысла в прямых переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но готов к ним. Он рассказал об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что ему вряд ли удастся договориться с Зеленским по ключевым вопросам.

Он также коснулся темы предоставления республике гарантий безопасности. По его словам, их нельзя обеспечить за счет России.

Путин добавил, что после визита в Китай пока не созванивался с американским коллегой Дональдом Трампом. Он уточнил, что проблем для коммуникаций с хозяином Белого дома у него нет.

Ранее президент не исключил, что поедет на чемпионат мира по футболу в США, если его пригласит Трамп. Спортивное мероприятие будет проходить в 2026 году в Штатах, Мексике и Канаде.