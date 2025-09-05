В Кремле допустили, что Путин согласится посетить ЧМ-2026 по приглашению Трампа

Российский лидер Владимир Путин может посетить чемпионат мира по футболу в США, если на соревнование его пригласит американский коллега Дональд Трамп. Такую вероятность допустил представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Почему бы и нет», — ответил пресс-секретарь президента на соответствующий вопрос.

До этого Трамп заявил, что может позвать Путина на чемпионат мира по футболу. Мероприятие пройдет в следующем году в Америке, Мексике и Канаде.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что не знает, состоится ли диалог Трампа и Путина в ближайшее время. По его словам, запроса от США на разговор пока не поступало.

Как отметил телеканал C-SPAN, американский лидер заявил журналистам о намерении в ближайшее время созвониться с российским коллегой. В прошлый раз между политиками «получился очень хороший диалог».