Президент России Владимир Путин в рамках визита в Китай встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Кадры с их встречей опубликовала пресс-служба Кремля.

«Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами», — сказал Путин.

Глава государства предложил Шарифу отправиться в Россию в ноябре. Премьер признался, что будет рад приехать с визитом.

Также Путин принес соболезнования пакистанцам из-за наводнений. Он выразил надежду, что Исламабад преодолеет испытания, навалившиеся после катаклизмов.

До этого российский лидер в рамках визита в Китай встретился с премьером Словакии Робертом Фицо. В разговоре с президентом словацкий министр сравнил Евросоюз с жабой, которая сидит на дне колодца и не видит, что происходит вокруг.