Путин встретился с Пашиняном на саммите ШОС в Китае

Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита ШОС в Китае. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в Telegram-канале .

«Давно не виделись, накопилось много вопросов всяких, двусторонних, региональных, международных. Надеюсь, наша сегодняшняя встреча с вами будет полезной и содержательной», — сказал Путин.

Мероприятия саммита проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине.

Саммит открылся в воскресенье приемом для глав делегаций от имени председателя КНР Си Цзиньпина.

Официальная программа саммита ШОС стартует 1 сентября.

Газета «Взгляд» не исключила, что Пашинян сделает «политический разворот» обратно к России. Он поручил государственным структурам наладить контакты с коллегами в России и участвовать в совместных мероприятиях.

Ранее Путин «на ногах» пообщался с Си Цзиньпином перед церемонией фотографирования на саммите ШОС. Китайский лидер и его жена Пэн Лиюань лично встретили главу государства перед официальными мероприятиями саммита.