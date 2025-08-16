Путин вернется в Россию с иконой

Путин перед возвращением в Россию встретился с владыкой Алексием и получил икону

Российский лидер Владимир Путин возвращается в Россию из Аляски. В Анкоридже он пообщался с американским православным священником владыкой Алексием. Об этом сообщил ТАСС .

Президент рассказал, что перед визитом виделся с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и тот передал Алексию самые лучшие пожелания.

«Он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась православная церковь. <…> Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас», — заявил Путин.

Он подарил священнослужителю две иконы. Первая — Германа Аляскинского, который с точки зрения православной церкви считается покровителем Америки. Вторая икона посвящена празднику Успения Пресвятой Богородицы, который православные отмечают в августе.

«Хочу вам тоже передать на память эту икону и хочу пожелать вам всего доброго», — сказал президент.

Владыка Алексий поблагодарил российского лидера и тоже подарил ему икону. Образ вручили ему в дар, когда священнослужитель был лукоположен епископом со Святой горы. Икона четыре года находилась в уголке, где Алексий молился.

«Я хотел бы передать ее вам для того, чтобы выразить признательность коренного населения Аляски лидеру той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров», — сказал он.

Алексий подчеркнул, что Россия принесла Аляске самое ценное — православную веру. Путин согласился, что вера остается основой объединения.

