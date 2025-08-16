Журналист из США пришел в восторг от русской водки на Аляске

Американский журналист Брайан Гленн, освещавший саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, обрадовался подарку от российского коллеги. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале .

«Американский репортер Брайан Гленн рассказал мне, что у одного российского коллеги были проблемы с оборудованием, и он взял его на прокат у журналистов из США. Отблагодарил русской водкой», — сказал он.

При этом российский журналист рассказал Юнашеву, что купил алкоголь в ближайшем магазине и ему не жалко обменять водку на оборудование. Кроме того, назвал такой обмен «большой удачей».

Ранее в США отметили, что Трампу несвойственно проводить пресс-конференции и не отвечать на вопросы журналистов. Кроме того, встреча российского и американского лидеров завершилась раньше запланированного времени.