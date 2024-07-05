Путин узнал о реакции Зеленского на идею о прекращение огня

Орбан рассказал Путину о реакции Зеленского на инициативу о прекращении огня

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин узнал о негативной реакции украинского лидера Владимира Зеленского на предложение о прекращение огня. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на итоговой пресс-конференции после переговоров с российским лидером.

Он пояснил, что в ходе беседы речь зашла о его поездке в Киев и он упомянул о том, что предложил украинскому лидеру временно прекратить огонь. Раскрыть реакцию Зеленского журналистам Орбан отказался.

«Я рассказал об этом президенту Российской Федерации», — пояснил он.

При этом ранее Орбан в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche заявил, что Зеленскому не понравилось это предложение. По словам политика, украинский лидер признался в неудачном опыте по переговорам и подчеркнул, что сейчас пойти на этот шаг невозможно.

В Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приезжал во вторник, 2 июля, а спустя два дня прибыл в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Свои поездки политик объяснил миротворческой миссией.

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