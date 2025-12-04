Путин уличил Запад в развязывании войны против России

Россия намерена закончить войну, которую Запад развязал против нее руками Украины. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью каналу India Today.

«Специальная военная операция — это не начало войны, а попытка ее закончить», — сказал он.

Глава государства добавил, что Россия восемь лет пыталась мирными средствами разрешить ситуацию на Украине.

В беседе с индийскими журналистами Путин заявил о своем не согласии с некоторыми пунктами мирного плана США по Украине. Каждый из них подробно разбирали на встрече со спецпосланником президента Стивеном Уиткоффом и главным советником Джаредом Кушнером в Кремле.

Вечером 4 декабря Путин прибыл с официальным визитом в Индию. Он пообщается с премьер-министром республики Нарендрой Моди в неформальной обстановке. Также политики подпишут документ об экономическом сотрудничестве стран до 2030 года.