Путин и Моди уехали на встречу в одном автомобиле

Кремль опубликовал кадры поездки Путина и Моди в одном автомобиле

Президент России Владимир Путин вечером 4 декабря прибыл с визитом в Индию. Пресс-служба Кремля опубликовала кадры поездки главы государства с премьер-министром республики Нарендрой Моди на одном автомобиле.

Президентский борт в четверг вечером приземлился на авиабазе Палам, Моди лично встретил Путина у трапа в воздушной гавани.

В социальной сети X Моди отметил, что рад приветствовать российского лидера в республике и назвал его своим другом.

«С нетерпением жду нашего взаимодействия позднее сегодня вечером и завтра», — написал он.

Индийский премьер добавил, что дружба России и Индии проверена временем, она приносит огромную пользу народам обеих стран.

Ранее стало известно, что вечером 4 ноября Путин и Моди пообщаются в неформальной обстановке в резиденции индийского лидера. По итогам переговоров политики подпишут документ об экономическом сотрудничестве стран до 2030 года и примут совместное заявление.