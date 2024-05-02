Кабмин одобрил переход к третьему этапу модернизации БАМа и Транссиба | 360°

Власть 02 мая 2024, 15:05 Кабмин одобрил переход к третьему этапу модернизации БАМа и Транссиба РИА «Новости»

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Правительство России одобрило запуск третьего этапа инвестпроекта по модернизации железнодорожной инфраструктуры Транссиба и Байкало-Амурской магистрали (БАМа). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

На осуществление третьего этапа работ направят 3,7 триллиона рублей. Они пройдут до 2035 года. Предполагается, что провозная способность магистралей по итогам 2032 года вырастет до 270 миллионов тонн (по итогам 2024-го она составит 180 миллионов тонн). Работы пройдут на 24 участках, из которых к БАМу относятся 10, к Транссибу — 12, а еще две линии соединят эти магистрали.

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Проект подразумевает возведение вторых Северомуйского, Кодарского и Кузнецовского тоннелей и моста через реку Амур, создание обхода Хабаровского транспортного узла, развитие Находкинского транспортного узла и прокладку вторых главных путей на ряде участков. По словам председателя правительства Михаила Мишустина, расширение Восточного полигона поможет развитию промышленных предприятий, особенно в добывающих и обрабатывающих секторах, увеличит количество рабочих мест, нарастит грузопоток, а также сократит время в пути, повысив качество жизни в Сибири и на Дальнем Востоке.

О принятии решения по запуску третьего этапа развития БАМа и Транссиба ранее сообщил президент Владимир Путин.