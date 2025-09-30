Baijiahao связало молчание Японии по Курилам с действиями российских подлодок

Власти Японии все чаще озвучивают территориальные претензии на Курильские острова. Однако последние маневры России заставили Токио умерить тон, сочли журналисты китайского издания Baijiahao .

Они напомнили, что Россия и Япония так и не заключили формальный договор о мире после Второй мировой. Это нонсенс в современной геополитике.

По мнению авторов материала, ситуация показывает серьезное недоверие между руководством обеих стран. Вопрос усугубляют в Токио — неоднократными требованиями обсудить Курилы.

В последние годы подобные призывы звучат не только часто, но и жестче обычного. Если ранее речь шла о дипломатических заявлениях, то теперь в них просматриваются элементы скрытых угроз.

Резкое усиление напряженности вызвало развертывание на японской территории американских ракетных комплексов Typhoon. Отсюда они угрожают объектам на российском Дальнем Востоке.

Серьезная угроза для НАТО

Без ответа такие действия не остались. Москва направила в Восточно-Китайское и Японское моря дизель-электрическую подводную лодку проекта «Варшавянка».

К патрулированию присоединилась и новейшая китайская субмарина Type 039А. Оба корабля НАТО считает серьезной угрозой — подлодки таких классов способны передвигаться крайне скрытно.

В результате Токио не смог отследить маневр «Варшавянки». Ее командир вывел уже с другой стороны японского архипелага.

Сам факт обхода японского архипелага российской и китайской субмаринами рассматривается в Baijiahao как прямой сигнал Токио.

По мнению китайских аналитиков, подобная демонстрация силы ясно показывает: Японии не стоит обострять конфликт с Россией и тем более пытаться провоцировать Владимира Путина на фоне нынешней геополитической ситуации.

Кроме того, в конце сентября мимо Хоккайдо прошла и российская атомная подлодка «Борей». Ее появление напугало Японию.