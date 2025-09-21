Россия ответила на действия Японии в районе Курильских островов, напомнив о принципе «око за око», написало издание Sohu .

По данным китайских аналитиков, размещение Японией при поддержке США ракетных комплексов средней дальности Typhon у российских границ не осталось без внимания. Токио незамедлительно получил соразмерный ответ от Москвы.

В статье сказано, что Россия развернула на Курильских островах ракетный комплекс «Бастион», перебросила истребители из Арктики и привела в боевую готовность Тихоокеанский флот. Подлодки флота также провели успешные пуски крылатых ракет в Охотском море.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин в беседе с «Известиями» проанализировал доставку американской ракетной системы Typhon в Японию для совместных военных учений Resolute Dragon. По его мнению, США стремятся адаптировать местное общество к перспективе постоянного присутствия американских вооружений, первоначально предлагая временное развертывание.