Путин станет участником церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО | 360°

Мир 14 мая 2024, 10:57 Путин станет участником церемонии открытия российско-китайского ЭКСПО Кремль: Путин в Харбине поучаствует в открытии российско-китайского ЭКСПО РИА «Новости»

Читать 360 в

Президент Владимир Путин 16–17 мая посетит КНР и примет участие в церемонии открытия восьмого российско-китайского ЭКСПО и форума по межрегиональному сотрудничеству. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства приедет в город Харбин, который является административным центром провинции Хэйлунцзян. Во время визита путин встретится со студентами и преподавателями местного политехнического университета и поучаствует в открытии ЭКСПО.

Реклама

Российский лидер также планирует провести переговоры председателем КНР Си Цзиньпином и с премьером госсовета Ли Цяном.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая», — указали в пресс-службе.

Визит в Китай станет для президента первой зарубежной поездкой после вступления в должность. Лидеры двух стран собираются подписать Совместное заявление глав государств и ряд двусторонних документов.