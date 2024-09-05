Путин сообщил об альтернативных маршрутах поставок газа в Европу

Путин: если Украина откажется от транзита газа, то поставки в Европу сократятся

Отказ Украины от транзита российского газа приведет к падению поставок в Европу. Но «это их выбор», заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме .

«[Поставки] будут идти по другим маршрутам, в частности через „Турецкий поток“, может быть, отчасти через „Голубой поток“ в Турции тоже, хотя это для внутреннего потребления», — подчеркнул президент.

Путин отметил, что российская сторона, в отличие от украинской, готова продолжать поставки топлива через территорию республики. Странам Евросоюза, добавил президент, нужно между собой договориться о поставках. В частности, передал RT, государствам союза стоит утрясти все вопросы с трубопроводной системой Польши. Но настаивать на транзите газа через Украину Россия не будет.

При этом поставки «Газпрома» внутри страны вырастут после отказа Европы от газа из России. В таком случае компания будет продолжать и развивать программу социальной газификации.

Ранее Путин заявил о необходимости обеспечить ресурсный суверенитет России. В первую очередь власти наладят надежное снабжение страны доступным топливом и сырьем.