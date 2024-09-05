Россия не будет настаивать на транзите газа через Украину

Путин: если Украина отказывается от транзита газа, мы же не можем ее заставить

Если украинское руководство не соглашается на транзит газа, то Россия не может заставить властей этой страны поменять решение в данном вопросе. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил президент Владимир Путин.

Он напомнил, что контракт на транзит заканчивается 31 декабря 2024 года.

«Если Украина отказывается от этого транзита, то мы же не можем ее заставить, а наши основные потребители в Европе, видимо, не хотят этого делать», — подчеркнул глава государства.

Россия изучает другие маршруты, с помощью которых можно экспортировать голубое топливо, отметил Путин. По его словам, причиной этого стал не кризис на Украине, а заключенные несколько лет назад договоренности.

Ранее президент рассказал, что российская экономика вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Самой сильной страной в экономическом плане оказался Китай, который обогнал в этом вопросе Соединенные Штаты. Путин добавил, что разрыв между американской и китайской экономикой становится все больше.