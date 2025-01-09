Путин сообщил о планах провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин планирует в скором времени провести разговор по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства.
«У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», — уточил Путин, касаясь вопроса взаимодействия двух стран.
Президент России и председатель КНР последний раз общались в октябре прошлого года на полях саммита БРИКС в Казани. В мае 2024 года Путин посещал Китай. По телефону политики разговаривали почти год назад — в феврале.
Си Цзиньпин 31 декабря заявил о готовности поддерживать тесные контакты с президентом России в целях дальнейшего укрепления дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического взаимодействия.
Выпускники Мытищ смогут подать заявление на участие в ЕГЭ до 1 февраля
Михаила Боярского госпитализировали из-за проблем с сердцем
Пассажиры «Мострансавто» совершили более 44 млн поездок в декабре
«Увлекался мотоциклами». Курского поджигателя школы назвали спокойным и стеснительным
Минжилполитики Подмосковья напомнило о новых пошлинах за кадастровый учет
Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали в Клину
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте