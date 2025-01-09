Путин сообщил о планах провести телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин планирует в скором времени провести разговор по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава государства сообщил на совещании с членами правительства.

«У нас с моим коллегой, с руководителем, лидером Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», — уточил Путин, касаясь вопроса взаимодействия двух стран.

Президент России и председатель КНР последний раз общались в октябре прошлого года на полях саммита БРИКС в Казани. В мае 2024 года Путин посещал Китай. По телефону политики разговаривали почти год назад — в феврале.



Си Цзиньпин 31 декабря заявил о готовности поддерживать тесные контакты с президентом России в целях дальнейшего укрепления дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического взаимодействия.