Келин планово завершил работу посла в Великобритании

Посол России в Великобритании Андрей Келин планово покинул этот пост, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. Видеозапись опубликовала пресс-служба МИД.

Захарова отметила, что назначение преемника займет некоторое время, поскольку требует исполнения установленных процедур. Она напомнила, что послов назначает глава государства.

В июле Келин заявил, что скоро завершит свою дипломатическую миссию.

Британская газета The Times в августе опубликовала материал, авторы которого предположили, что российская сторона намерена понизить уровень отношений между двумя странами. Посольство России в Лондоне опровергло выводы журналистов и подчеркнуло, что в своем комментарии не давало почвы для них.