Путин счел убедительной победу Трампа на выборах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности заявил, что Дональд Трамп одержал убедительную победу на президентских выборах в США. Российский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность.

Он отметил, что предвыборный период был очень сложным для Трампа, на него оказывалось огромное давление.

«Он проявил мужество, одержал убедительную победу на выборах», — сказал Путин.

Инаугурация Трампа, который станет 47-м президентом Соединенных Штатов и вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена, пройдет 20 января.

Как отмечали иностранные журналисты, речь Трампа на инаугурации будет оптимистичнее, чем перед первым сроком. Ожидается, что будущий президент провозгласит начало «новой эры национального успеха» и обратится с призывом к «революции здравого смысла».

На инаугурацию Трампа уже приехал бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он попытался попасть на митинг с участием республиканца, используя свою страницу в Википедии, так как у него не было с собой подтверждающих личность документов.