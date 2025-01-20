Боксер Джейк Пол опубликовал фото перед инаугурацией Трампа

В кадре с Полом — ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор.

«Инаугурация проходит отлично», — написал боксер в комментарии к публикации.

Торжественная церемония вступления Трампа в должность президента стартует 20 января в 20:00 по московскому времени. Республиканец станет 47-м лидером США и первым за 120 лет главной государства, который вновь вступит в должность через четыре года после окончания предыдущего срока.

На инаугурацию Трампа прибыл бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он пытался попасть на митинг с участием республиканца с помощью странички на «Википедии» — у политика не оказалось подтверждающих личность документов.

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