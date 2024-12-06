Путин рассказал о работе с Белоруссией над минимизацией ущерба от санкций

Россия и Белоруссия проводят совместную работу над минимизацией ущерба от санкций со стороны западных стран. Об этом на заседании Высшего государственного совета Союзного государства заявил президент Владимир Путин.
«Москва и Минск работают совместно над минимизацией ущерба от незаконных западных рестрикций и санкций. Этому уделяется особое значение», — сказал он.
В Центробанке объясняли россиянам, что временное падение курса рубля к евро и доллару стало временным явлением из-за западных санкций и адаптации бизнеса. В регуляторе подчеркнули, что проблема носит лишь краткосрочный характер.
Путин также отмечал, что гражданам не стоит паниковать из-за курса рубля, так как правительство контролирует происходящее. Глава государства отмечал, что на разницу курса также влияют платежи в бюджет и стоимость нефти.
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