ЦБ подтвердил связь между санкциями и падением курса рубля

Снижение курса рубля к доллару и евро — временное явление, которое возникло из-за санкций и адаптации бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

Финансовый регулятор подтвердил, что из-за новых западных санкций бизнесу потребовалось корректировать «обслуживание внешнеторговых потоков». Это вызвало рост волатильности на валютном рынке и временное падение курса рубля.

В пресс-службе подчеркнули, что проблема носит краткосрочный характер.

Ранее ситуацию вокруг курса рубля прокомментировал президент Владимир Путин. Он обратился к россиянам с просьбой не паниковать и объяснил, что руководство страны контролирует происходящее. По его словам, на курс рубля влияют не только инфляционные процессы, но и множество других факторов, в том числе стоимость нефти и платежи в бюджет.