Путин рассказал, как США получали деньги «из воздуха»

За последние 10 лет Соединенные Штаты получили «из воздуха» 12 триллионов долларов только на том, что доллар является мировой валютой. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Только на том, что доллар является мировой валютой, США за последние 10 лет „из воздуха“. Просто так они получили 12 триллионов долларов за счет того, что эмитируют и раздают. Потом эти же деньги поступают, как правило, в их финансовую систему», — отметил он.

По словам президента, украинский конфликт также позволил США добиться усиления ведущей роли для стран Европы. Глава государства добавил, что американские власти создали условия для перевода к себе западных предприятий.

Ранее Путин предупредил, что следующие 20 лет могут быть сложными для всего человечества, по сравнению с предыдущими. Это связано еще и с тем, что современный мир слишком непредсказуем.