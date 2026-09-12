Путин отметил рост авторитета и влияния БРИКС в мире

Путин заявил о росте влияния БРИКС в мире

БРИКС постепенно завоевывает все больше влияния на мировой арене. Об этом на саммите организации заявил президент России Владимир Путин.

«Вполне логично, что влияние и авторитет БРИКС в мире неуклонно нарастают», — подчеркнул он.

Страны — участницы БРИКС укрепляют взаимодействие по ключевым направлениям, в том числе в безопасности и политике.

«Это касается безопасности и политики, и финансов и экономики, и гуманитарной и культурной сферы», — добавил российский лидер.

Президент добавил, что в рамках БРИКС партнерство неизменно выстраивается на принципах добрососедства, равенства и взаимного учета интересов.

«Хотел обратить внимание на одно обстоятельство, которое в современных условиях является, может быть, ключевым. Сосредоточен мощный технологический и интеллектуальный потенциал», — подчеркнул он.

Ранее Путин указал, что однополярная мировая система уже уходит в прошлое.