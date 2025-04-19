Путин проведет переговоры с султаном Омана 22 апреля

Президент Владимир Путин 22 апреля встретится в Москве с султаном Омана Хейсамом бен Тареком Аль Саидом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Султан посетит Россию с государственным визитом. Темой переговоров двух лидеров станут планы дальнейшего развития сотрудничества стран, в том числе инвестиционная и культурно-гуманитарная сферы. Также на обсуждении они поднимут вопросы международной и региональной повестки дня.

Ранее Путин встретился в Кремле с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Вместе с ним в российскую столицу прилетели министр иностранных дел шейх Мохаммед бен Абдулрахман бен Джассим Аль-Тани и официальная делегация.

На встречу с коллегой эмир в этот раз надел не традиционную одежду, а деловой костюм с галстуком. Политолог Халид Уалид Махмуд предположил, что глава Катара таким образом хотел выразить уважение к официальному характеру переговоров и показать открытость стран Персидского залива.