Деловой костюм эмира Катара на встрече с Путиным назвали демонстрацией уважения

Политолог Махмуд: эмир Катара подчеркнул костюмом уважение к встрече с Путиным

На встрече с президентом Владимиром Путиным эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани вместо национальных одежд предпочел деловой костюм, чем подал миру сигнал об уважении и открытости. Об этом РИА «Новости» заявил катарский политолог и аналитик Халид Уалид Махмуд.

По его мнению, костюм с галстуком являлся визуальным посланием, свидетельствующим о культурной гибкости руководства страны.

«Это можно рассматривать в чисто символическом протокольном контексте. Это отражает уважение к официальному характеру встречи с президентом Путиным в Кремле, подчеркивает международный характер визита», — объяснил эксперт.

Он отметил, что появление эмира в костюме на деловой встрече не нанесло ущерба самобытности Катара.

Российский лидер провел в Москве переговоры с эмиром Тамимом бен Хамад Аль Тани 17 апреля. Он назвал Катар одним из основных партнеров «Роснефти» и заявил, что общий товарооборот между странами пока небольшой. По словам главы государства, у России и Катара «давние хорошие традиции взаимных отношений».