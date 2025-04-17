Переговоры президента России и эмира Катара начались в Кремле

В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«У нас очень давние хорошие традиции взаимных отношений. <… > Через Российский фонд прямых инвестиций инвестировано около миллиарда долларов в нашу экономику. И уверен, перспектив гораздо больше», — сказал российский лидер в начале встречи.

Путин также упомянул, что Катар является одним из основных партнеров ведущей российской нефтегазовой компании «Роснефть», несмотря на то что общий товарооборот между странами пока «скромный».

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл с официальным визитом в Россию 17 апреля. По данным Катарского официального агентства новостей, вместе с ним в Москву прилетели премьер-министр и министр иностранных дел шейх Мохаммед бен Абдулрахман бен Джассим Аль-Тани и официальная делегация.

В рамках рабочей встречи главы государств обсудят отношения между странами, способы их укрепления и развития в различных сферах, представляющих взаимный интерес.