Путин прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии

Никто не может знать принадлежность БПЛА, упавшего в Румынии, до проведения экспертизы, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата», — отметил президент.

В подобных ситуациях в Польше, Финляндии и Прибалтике впоследствии выяснялось, что БПЛА принадлежит Украине, напомнил российский лидер.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о том, что на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац рухнул беспилотник.

После этого правительство страны заявило, что закроет генеральное консульство России в Констанце.