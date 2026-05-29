Путин прокомментировал инцидент с беспилотником в Румынии
Никто не может знать принадлежность БПЛА, упавшего в Румынии, до проведения экспертизы, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата», — отметил президент.
В подобных ситуациях в Польше, Финляндии и Прибалтике впоследствии выяснялось, что БПЛА принадлежит Украине, напомнил российский лидер.
Ранее Минобороны Румынии сообщило о том, что на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац рухнул беспилотник.
После этого правительство страны заявило, что закроет генеральное консульство России в Констанце.