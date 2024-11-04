Путин принял в Кремле главу МИД КНДР Цой Сон Хи

Президент России Владимир Путин принял министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, находящуюся с визитом в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава МИД КНДР передала Путину приветствие от лидера республики Ким Чен Ына. В ответ российский президент попросил передать ему самые наилучшие пожелания.

На встрече также присутствовали помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он рассказал Путину о результатах двухсторонних переговоров с главой северокорейского дипломатического ведомства.

Министр Цой Сон Хи прибыла в Москву 30 октября, она провела переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Россия и КНДР подтвердили намерение стран выполнять положения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин также назвал соглашение прорывным.