Путин прибыл во Вьетнам с госвизитом

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Самолет российского лидера совершил посадку в аэропорту Ханоя. Глава государства прилетел туда из Пхеньяна после своего визита в КНДР.

В Ханое у Путина запланированы переговоры с руководителями Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Ранее президент РФ провел переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Путин отметил, что власти КНДР поддержали Россию в конфликте с Украиной. Также Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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