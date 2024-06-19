Путин прибыл во Вьетнам с госвизитом

Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости».
Самолет российского лидера совершил посадку в аэропорту Ханоя. Глава государства прилетел туда из Пхеньяна после своего визита в КНДР.
В Ханое у Путина запланированы переговоры с руководителями Вьетнама — генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.