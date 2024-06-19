Ким Чен Ын проводил Путина до трапа самолета

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в КНДР завершился. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проводил его до самого трапа самолета, сообщило РИА «Новости».

В общей сложности главы двух стран общались более 11 часов. За это время Путин послал четкий сигнал, что Россия продолжит бороться за создание многополярного мира на принципах равенства и уважения суверенитета друг друга.

По итогам переговоров Путин назвал договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве Россия и КНДР прорывным документом. Ким Чен Ын отметил, что договор носит миролюбивый и оборонительный характер.

Также президент России поблагодарил КНДР за поддержку в противостоянии гегемонии США и на украинском направлении.