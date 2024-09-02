Путин проведет переговоры с президентом Хурэлсухой во время визита в Монголию
Ушаков: Путин в Монголии встретится с президентом Ухнагийном Хурэлсухой
Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в ходе визита в Улан-Батор 3 сентября встретится с главой Монголии Ухнагийном Хурэлсухой. Об этом сообщило РИА «Новости».
По его словам, переговоры лидеров стран пройдут в узком и расширенном составах, в ходе которых политики обсудят проблемы регионального и международного масштаба.
«Состоятся переговоры лидеров в узком составе и переговоры с участием делегаций», — сказал Ушаков.
Также он сообщил, что визит российского президента приурочен к победе Советской и монгольской армии над японскими солдатами у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. Глава государства примет участие в торжественных мероприятиях по случаю годовщины победы.
В ходе переговоров стороны обсудят соглашение о льготных поставках топлива.