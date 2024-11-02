Медведев назвал ошибкой мнение США об использовании Россией ядерного оружия

Россия готова и будет защищать свое существование ядерным оружием. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в интервью RT .

По его словам, Соединенные Штаты не хотят третьей мировой войны, но они считают, «что русские никогда не перейдут черты».

«Они ошибаются», — подчеркнул политик.

По его словам, если речь пойдет о существовании государства, у властей просто не останется выбора. Каждый лидер ядерной державы берет на себя обязательство защищать страну до последнего — это касается и России, подчеркнул Медведев. В этом вопросе США и Европе не хватает прозорливости и тонкости ума.

Ранее президент Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. По его словам, Россия подтверждает свою позицию о том, что использование ЯО является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности страны.