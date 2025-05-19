Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука

Ушаков: Путин начал разговор с Трампом с поздравления

В начале беседы президент России Владимир Путин поздравил лидера США Дональда Трампа с рождением внука, пожелав здоровья новорожденному. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его слова привело РИА «Новости».

«Наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11-го внука. И пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа», — сказал он.

После этого президенты приступили к углубленному обсуждению вопросов, связанных с урегулированием конфликта на Украине, в том числе с учетом прошедших переговоров в Стамбуле.

Ушаков подчеркнул, что прошедшая беседа «отражает характер личных отношений, сложившихся между российским лидером и Дональдом Трампом».

Телефонный разговор Путина с Трампом длился более двух часов. В Кремле отметили, что диалог глав стран был весьма полезным.

Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры по прекращению огня. Также он позвонил президенту Владимиру Зеленскому и сообщил ему об итогах разговора с Путиным.