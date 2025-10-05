Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с днем рождения. Текст телеграммы разместили на сайте главы республики.

Путин отметил, что Рахмон вносит большой вклад в развитие союзничества и отношений стратегического партнерства с Россией.

«И мы, конечно, продолжим активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», — подчеркнул президент России.

Он уверен, что предстоящие переговоры в Душанбе окажутся плодотворными и продуктивными, что послужит дальнейшему наращиванию российско-таджикистанских связей.

